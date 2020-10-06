Kırgızistan'da parlamento seçimleri iptal edildi

Protestolara neden olan parlamento seçimlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Kırgızistan'da hafta sonu yapılan milletvekili seçimlerinde barajı geçemediği bildirilen partilerin lider, üye ve seçmenleri, sonuçları protesto etmek için başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda sokağa döküldü.

Protestolara başlayan göstericiler ile polis arasında taşlı sopalı arbede yaşanırken; olaylardan etkilenen yaralı sayısı 590 oldu,1 kişi de yaşamını yitirdi.

CEZAEVİNİ BASIP ATAMBAYEV'İ ÇIKARDILAR

Göstericiler daha sonra işgal ettikleri cezaevinden eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkardı.

SEÇİM İPTAL EDİLDİ

Yaşanan olayların ardından ise Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını iptal etti.

KOORDİNASYON KURULU OLUŞTURULDU

Ülkede durumun kontrol altına alınması için Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Eski başbakanlardan Ömürbek Babanov ve Temir Sariyev'in de yer aldığı Koordinasyon Kurulu'nun başına Bütün Kırgızistan Partisi lideri Adahan Madumarov getirildi.

Madumarov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Koordinasyon Kurulu'nun amacının ülkede durumun kontrol altına alınması ve hukuki zemine oturtulmasının yanı sıra Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un başkanlığındaki hükümetin istifasını talep etmek için eski meclis üyelerini bir araya getirmek olduğunu bildirdi.

Bu arada, Dastanbek Cumabekov'un başkanlığındaki meclis üyelerinin bugün bir otelde toplanacağı belirtildi.