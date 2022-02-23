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    Kırklareli'nde 114 kaçak göçmen yakalandı

    Demirköy ilçesinin Armutveren köyünde, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen 114 kaçak göçmen yakalandı.
    • AA
    • 23.02.2022 - 08:53
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    Kırklareli'nde 114 kaçak göçmen yakalandı

    Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar, aralıksız devam ediyor…

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinin Armutveren köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Ekipler, bölgede E.D, M.K, Ç.K.A, A.Ö. ve M.K. idaresindeki araçlarda 114 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

    SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI

    Kaçak göçmenler, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

    Sürücüler, yabancı uyruklulara organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

    Kırklareli nde 114 kaçak göçmen yakalandı #1

    Kırklareli nde 114 kaçak göçmen yakalandı #2

    Kırklareli nde 114 kaçak göçmen yakalandı #3


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