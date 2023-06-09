Kiryakos Miçotakis: Egemenliğimizi savunmaktan geri adım atmayız Eski Yunan Başbakan Miçotakis, "Türkiye'ye dostluk eli uzatabiliriz ama aynı zamanda egemenliğimizden taviz vermeyiz" dedi.

ensonhaber.com

Yunanistan'ın eski Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinde 25 Haziran'da yapılacak ikinci tur genel seçimler öncesi programını sürdürüyor.

Ülkenin farklı bölgelerinde mitingler yaparak halka buluşan Miçotakis, Türkiye konusunda mesajlar vermeyi de ihmal etmiyor.

Daha önceki açıklamalarında jeopolitik zorlukların varlığından bahsederek istikrarlı hükümet vurgusu yapan ve bu konuda Türkiye'yi işaret eden Miçotakis, yeni bir açıklamada daha bulundu.

"Türkiye'ye dostluk eli uzatabiliriz ama..."

Yeni Demokrasi Partisi Lideri, "Bugün ülkenin güvenilir, ciddi, sağlam dış ve savunma politikasını sürdürmesi gerekiyor." dedi.

Ethnos gazetesinin aktardığına göre, 55 yaşındaki siyasetçi, dış politikadan bahsederken şu şekilde konuştu:

Türkiye'ye dostluk eli uzatabiliriz ama aynı zamanda egemenliğimizin ve egemenlik haklarımızın savunulmasından tek bir nokta bile taviz vermeyiz.

Ankara karşısında güçlü Yunanistan istiyor

Miçotakis, yalnızca güçlü bir Yunanistan'ın, güçlü bir ekonomi ve güçlü Silahlı Kuvvetler ile Türkiye ile eksiksiz biçimde müzakere edebileceğini belirtti.

Bu konuda Miçotakis, Ege ve Doğu Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığını örnek olarak gösterdi.