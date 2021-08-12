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    Kiryakos Miçotakis: Yangın riski devam ediyor

    Henüz yaz mevsiminde olunduğunu hatırlatan Başbakan Miçotakis, daha fazla yangın riskinin varlığına işaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 14:01
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 14:13
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    Kiryakos Miçotakis: Yangın riski devam ediyor

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinde büyük yıkımlara yol açan orman yangınlarının ardından başkent Atina'da basın toplantısı düzenleyerek, alevlerle mücadeleyi değerlendirdi.

    Miçotakis, yangınların arkasındaki etkenin iklim değişikliği olduğunu belirtti, hayat kurtarmayı öncelediklerini söyledi.

    "ORMANLARI ONARACAĞIZ"

    "Herhangi bir can kaybımız olmadı." diyen Miçotakis, binlerce insanın evlerinden tahliye edildiğini kaydetti. "Ormanlar yeniden doğacak ve evler yeniden inşa edilecek." ifadesini kullandı.

    "ZOR GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

    Yunan başbakan, orman yangınlarını “son birkaç 10 yılın en büyük ekolojik felaketi” şeklinde nitelendirerek, daha fazla yangın riskinin devam ettiği konusunda uyardı ve ekledi: "Ağustos ayının ortasındayız ve zor günlerin bizi beklediği açık."

    Kiryakos Miçotakis: Yangın riski devam ediyor #1

    YANGININ BİLANÇOSU

    Yunanistan'da çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlarda en az 1300 evin zarar gördüğü tahmin ediliyor. Bunlardan 300'ünün tamamen enkaza döndüğü belirtiliyor.

    "CESUR ÇÖZÜMLERE HAZIRIM"

    Kavurucu sıcakların ve kuru havanın alevleri tetiklediğine dikkati çeken Başbakan Kiryakos Miçotakis, iklim kriziyle karşı karşıya olduklarını dile getirdi, "Her şey değişmeli. Cesur çözümler gerekiyor ve ben buna hazırım." ifadesini kullandı.

    Kiryakos Miçotakis: Yangın riski devam ediyor #2

    Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yangın ViDEO

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