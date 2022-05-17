Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtı sözleri sonrasında senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis resmi ziyaretler için ABD'ye gitti.

Yunan Başbakan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi.

İkili görüşmenin ardından Biden, Oval Ofis'te görüştüğü Miçotakis ve ailesini Beyaz Saray'da düzenlediği resepsiyonda ağırladı.

Kiryakos Miçotakis'i ABD Kongresi'nde ayakta alkışladılar VİDEO

Kongre'de konuşma yaptı

Biden'ın başkentten ayrılmasının ardından Miçotakis ABD Kongresi'nde senatörlere seslendi.

Miçotakis, konuşmasında Türkiye'ye karşı Akdeniz ve KKTC konularında açıklamalarda bulundu.

"Kıbrıs'ta iki devletli çözümü kabul etmeyiz"

Türkiye'yi ABD senatörlerine şikayet eden Yunan Başbakan, Türk uçaklarının hava sahasını defalarca ihlal ettiğini söyleyerek, Kıbrıs'ta ise iki devletli çözüme kesinlikle yanaşmayacaklarının altını çizdi.

Dakikalarca ayakta alkışladılar

Miçotakis'in bu ifadeleri senatörler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.