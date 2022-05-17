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    Kiryakos Miçotakis'i ABD Kongresi'nde ayakta alkışladılar

    Kiryakos Miçotakis'i ABD Kongresi'nde ayakta alkışladılar

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtı sözleri sonrasında senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 20:34
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 20:55
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    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis resmi ziyaretler için ABD'ye gitti.

    Yunan Başbakan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi.

    İkili görüşmenin ardından Biden, Oval Ofis'te görüştüğü Miçotakis ve ailesini Beyaz Saray'da düzenlediği resepsiyonda ağırladı.

    Kiryakos Miçotakis'i ABD Kongresi'nde ayakta alkışladılar VİDEO

    Kongre'de konuşma yaptı

    Biden'ın başkentten ayrılmasının ardından Miçotakis ABD Kongresi'nde senatörlere seslendi.

    Miçotakis, konuşmasında Türkiye'ye karşı Akdeniz ve KKTC konularında açıklamalarda bulundu.

    Kiryakos Miçotakis i ABD Kongresi nde ayakta alkışladılar #1

    "Kıbrıs'ta iki devletli çözümü kabul etmeyiz"

    Türkiye'yi ABD senatörlerine şikayet eden Yunan Başbakan, Türk uçaklarının hava sahasını defalarca ihlal ettiğini söyleyerek, Kıbrıs'ta ise iki devletli çözüme kesinlikle yanaşmayacaklarının altını çizdi.

    Dakikalarca ayakta alkışladılar

    Miçotakis'in bu ifadeleri senatörler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

    Kiryakos Miçotakis i ABD Kongresi nde ayakta alkışladılar #2

    Kiryakos Miçotakis i ABD Kongresi nde ayakta alkışladılar #3

    Kiryakos Miçotakis i ABD Kongresi nde ayakta alkışladılar #4

    Kiryakos Miçotakis i ABD Kongresi nde ayakta alkışladılar #5

    Kiryakos Miçotakis i ABD Kongresi nde ayakta alkışladılar #6


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