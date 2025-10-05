Kıtlık yaşanan Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 460'a yükseldi

Abluka altında bulunan Gazze'deki insani felaket, tüm dünyanın gözü önünde yaşanıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun bölgeye dayattığı açlık krizinin yol açtığı can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

ŞU ANA KADAR AÇLIKTAN TOPLAM 460 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'de son 24 saatte bir Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade edilen açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 154'ü çocuk, 460'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 39'u çocuk 182 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü ifade edildi.

İSRAİL AÇLIĞI SİLAH OLARAK KULLANIYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.