Kızıldeniz'de bir ticari gemi daha vuruldu Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) yaptığı açıklamada, Kızıldeniz’den geçen bir ticari geminin 2 mühimmatla vurulduğu bildirildi.

DHA

Kızıldeniz’den geçen ticari gemilere saldırılar sürüyor.

Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından oluşturulan deniz güvenlik merkezi Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları'ndan (UKMTO) yapılan açıklamada, Kızıldeniz’de bir ticari geminin vurulduğu bildirdi.

“CAN KAYBI YOK”

UKMTO’dan yapılan açıklamada, “Gemi bilinmeyen 2 mühimmat tarafından vuruldu. Hasar kontrolü devam etmektedir, kaptan gemiye yakın bir yerde üçüncü bir patlama olduğunu bildirmiştir. Gemide can kaybı yoktur ve gemi bir sonraki uğrak limanına doğru ilerlemektedir.” denildi.

KIZILDENİZ’DEN GEÇEN GEMİLERE UYARIDA BULUNULDU

Açıklamada, “Yetkililer soruşturmayı sürdürmektedir. Gemilerin dikkatli bir şekilde transit geçiş yapmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilir.” ifadeleri kullanıldı.

KIZILDENİZ'DEKİ SON DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

AB, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken, İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)