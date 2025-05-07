Kızıldeniz’de yine bir ABD savaş uçağı denize çakıldı

AA & Ensonhaber

ABD'li yetkililerin NBC News’e yaptığı açıklamaya göre, FA-18F tipi bir savaş uçağı, dün yerel saatle 21.45 civarında iniş yapmaya çalıştığı sırada uçak gemisinin güvertesinden kayarak Kızıldeniz’e düştü.

PİLOTLAR KENDİLERİNİ FIRLATARAK KURTULDU

İki kişilik mürettebat, uçağın denize çakılmasından hemen önce kendilerini fırlatarak kazadan sağ kurtulmayı başardı. Yetkililer, her iki personelin de hafif şekilde yaralandığını ve durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Kazaya ilişkin ilk değerlendirmelerde, savaş uçağının iniş sırasında uçak gemilerinde kullanılan “tel kancalama” sistemine tutunamaması nedeniyle denize düştüğü aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

AYNI BÖLGEDE BİR BAŞKA KAZA DAHA YAŞANMIŞTI

ABD donanmasına ait USS Harry S. Truman uçak gemisinde benzer bir olay 28 Nisan'da da meydana gelmişti. O kazada ise FA-18E tipi savaş uçağının, seyir halindeki geminin hangar bölümüne çekilmek üzereyken kontrolden çıkarak denize yuvarlandığı bildirilmişti.

Harry S. Truman Taarruz Grubu; sancak gemisi USS Harry S. Truman’ın yanı sıra, I. Hava Kanadı’na bağlı dokuz filo, 28. Muhrip Filosuna bağlı üç güdümlü füze destroyeri ve Ticonderoga sınıfı kruvazör USS Gettysburg’dan (CG 64) oluşuyor.