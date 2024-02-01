Kızıldeniz'deki askeri misyon için yeni tarih: Borrell açıkladı Borrell, AB misyonunun 19 Şubat'a kadar faaliyete geçeceğini söyledi. AB yetkilisi, "Üye ülkeler bu konuda güçlü bir kararlılık içinde" dedi.

AA & Ensonhaber

Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları sonrası bölge hareketlendi.

ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husi hedeflerine peş peşe saldırılar düzenledi. Avrupa ülkeleri de bölgede misyon başlatmak için geri sayıma geçti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, daha önce 17 Şubat olarak açıkladıkları misyon tarihini güncellediklerini duyurdu.

Yeni tarih 19 Şubat

Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarıyla mücadeleye yönelik AB misyonunun 19 Şubat'a kadar başlayacağını açıkladı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB savunma bakanlarıyla yapılan görüşmenin ardından basın toplantısında, Kızıldeniz'de düzenlenecek "Aspides" isimli AB misyonu hakkında detayları paylaştı.

Saldırı düzenlemeyecekler

"Koruyucu" anlamına gelen Aspides misyonunun yalnızca ticari gemileri korumayı amaçladığını vurgulayan Borrell, Aspides'in savunma misyonu olacağını kaydetti.

Borrell, misyonun hiçbir saldırı eyleminde bulunmayacağının altını çizerek misyon kapsamında donanma gemileri ve hava araçları kullanılacağını belirtti.

"Üye ülkeler bu konuda güçlü bir kararlılık içinde"

Tüm AB üye ülkelerin misyona katılmayacağını ifade eden Borrell, şu değerlendirmede bulundu:

Hedefimiz en geç 19 Şubat'ta Aspides misyonunu tesis ederek başlatmak. Umarım ve eminim ki öyle olacak. (AB) Üye ülkeler bu konuda güçlü bir kararlılık içinde.

Daha önce 17 Şubat olarak açıklandı

Borrell, bakanlarla düzenlenen toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AB misyonunun 17 Şubat'ta başlayabileceğini belirtmişti.

AB liderleri, bugün Ukrayna ve bütçe konusunda düzenledikleri özel zirvede, Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele alacak. Zirvede liderlerin Kızıldeniz'deki misyon için tarihi netleştirmeleri bekleniyor.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da drone ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze drone'ları düşürdüğünü duyurdu.

Seferleri durdurma kararı

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

Kızıldeniz'deki olaylar, uluslararası konteyner taşımacılığı fiyatlarında büyük artışa yol açtı. Kızıldeniz'deki blokajdan en olumsuz etkilenenler arasında AB ülkeleri de bulunurken Avrupa'daki birçok otomotiv fabrikasının tedarik sorunları yüzünden üretimi durdurduğu bildirilmişti.