Kızılhaç duyurdu: Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 23 bin kişi kayıp Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 23 bin kişinin kayıp olduğunu açıkladı

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AA

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), 2022'nin Şubat ayında başlayan ve tüm şiddetiyle devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamada bulundu.

ICRC, savaş sebebiyle kaybolan kişilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Savaş nedeniyle 23 bin kişi kayboldu

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 23 bin kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği belirtilen açıklamada, bu kayıp kişilerin esir alındıkları, öldürüldükleri veya evlerinden ayrıldıkları bildirildi.

Açıklamada, kayıp kişilerin akıbetini açıklığa kavuşturmak için çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

ICRC'nin Merkezi İzleme Ajansı Bürosu Başkanı Dusan Vujasanin, ailelerin, kayıp yakınlarının başına ne geldiğini bilmeye haklarının bulunduğunu kaydetti.

Vujasanin, binlerce kayıp kişinin, aileleriyle iletişim kurmalarına yardımcı olduklarını belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)