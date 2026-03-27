Kızılhaç Komitesi: Lübnan'daki insani durum hızla kötüleşiyor

İsrail'in Lübnan'a saldırıları artıyor...

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Arx ve beraberindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyeti, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüştü.

"İNSANİ DURUM KÖTÜLEŞİYOR"

Arx, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Lübnan'daki insani durum hızlı bir şekilde kötüleşiyor, en ağır bedeli de siviller ödüyor." dedi.

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın güneyi ve Beyrut'un Dahiye bölgesinde korku ve baskı altında sürekli yerinden edilmelerin yaşandığını vurgulayan Arx, "Bu durum normalleşmemeli." ifadesini kullandı.

Arx, sivillerin korunması ve saldırıların sona ermesinin ardından güvenli bir şekilde yaşadıkları bölgelere geri dönmelerinin sağlanması ihtiyacına vurgu yaptı.

Arx, başta Mercayun ilçesi ile Tibnin beldesi olmak üzere Lübnan'ın güneyinde yardım ve sağlık hizmetlerinin aksama endişesine ilişkin uyarı yaparak, bölgedeki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kızılhaç'ın sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Arx "Lübnan ciddi insani zorluklarla karşı karşıya ve uluslararası desteğin devam etmesi olmazsa olmazdır." diye konuştu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1116 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.