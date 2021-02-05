- Haberler
- Dünya Haberleri
- KKTC 15 Şubat'a kadar tam kapanma kararı aldı
KKTC 15 Şubat'a kadar tam kapanma kararı aldı
- AA
- 05.02.2021 - 00:41
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararları açıkladı.
15 ŞUBAT'A KADAR TAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Buna göre, 5 Şubat saat 20.00 ile 15 Şubat 05.00 arasında halkın gerekli ihtiyaçlarını karşılaması dışında tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
TEMEL ÜRÜNLERİN SATILDIĞI YERLER 08:00-17:00 ARASI AÇIK OLACAK
Her bölgede nöbetçi eczane sayısının iki katı kadar eczane 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market, manav ve balıkçı gibi temel ürünlerin satıldığı yerler 08.00-17.00 arası açık olacak.
Tüm ilçeler arasındaki giriş ve çıkışlar da kapatılacak. 7 Şubat ve 14 Şubat Pazar günlerinde nöbetçi eczaneler hariç bütün işyerleri kapalı olacak.
Tüm bankalar, 8-12 Şubat arasında çalışmayacak ve bu sürede çeklerle işlem yapılamayacak.
TEST SAYILARININ ARTIRILMASI YÖNÜNDE KARAR ALINDI
Ayrıca Bakanlar Kurulu, 150 bin PCR test kiti ve 3 PCR cihazı alınması ve bu sayede test sayılarının artırılması yönünde de karar aldı.
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 937 olduğunu, 69'u yerel 80 pozitif vakaya rastlandığını ve 35 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Toplam vaka sayısının 2 bin 584'e yükseldiğini belirten Pilli, yoğun bakımda 13 hastanın bulunduğunu kaydetti.