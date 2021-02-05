KKTC 15 Şubat'a kadar tam kapanma kararı aldı

KKTC Bakanlar Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5-15 Şubat arasında tam sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararları açıkladı.

15 ŞUBAT'A KADAR TAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Buna göre, 5 Şubat saat 20.00 ile 15 Şubat 05.00 arasında halkın gerekli ihtiyaçlarını karşılaması dışında tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

TEMEL ÜRÜNLERİN SATILDIĞI YERLER 08:00-17:00 ARASI AÇIK OLACAK

Her bölgede nöbetçi eczane sayısının iki katı kadar eczane 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market, manav ve balıkçı gibi temel ürünlerin satıldığı yerler 08.00-17.00 arası açık olacak.

Tüm ilçeler arasındaki giriş ve çıkışlar da kapatılacak. 7 Şubat ve 14 Şubat Pazar günlerinde nöbetçi eczaneler hariç bütün işyerleri kapalı olacak.

Tüm bankalar, 8-12 Şubat arasında çalışmayacak ve bu sürede çeklerle işlem yapılamayacak.

TEST SAYILARININ ARTIRILMASI YÖNÜNDE KARAR ALINDI

Ayrıca Bakanlar Kurulu, 150 bin PCR test kiti ve 3 PCR cihazı alınması ve bu sayede test sayılarının artırılması yönünde de karar aldı.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 937 olduğunu, 69'u yerel 80 pozitif vakaya rastlandığını ve 35 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Toplam vaka sayısının 2 bin 584'e yükseldiğini belirten Pilli, yoğun bakımda 13 hastanın bulunduğunu kaydetti.