KKTC: ABD'deki siyasi krizi endişeyle izliyoruz

Trump taraftarlarının yol açtığı olaylara KKTC Cumhurbaşkanlığı tepki gösterdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesiyle çıkan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Açıklamada, "ABD'de başkanlık seçimlerinden sonra başlayan ve artarak devam eden, dün ise Kongre binasının göstericiler tarafından basılmasına kadar varan siyasi krizi endişeyle izliyoruz.

"TARAFLARIN SAĞDUYULU DAVRANACAĞINA İNANIYORUZ"

İlgili tüm tarafların makul ve sağduyulu davranacağına inanıyor, ABD'de erken zamanda, siyasi olgunluk içinde sükunetin sağlanmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD KONGRESİ'NDE YAŞANANLAR