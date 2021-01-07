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    KKTC: ABD'deki siyasi krizi endişeyle izliyoruz

    Trump taraftarlarının yol açtığı olaylara KKTC Cumhurbaşkanlığı tepki gösterdi.
    • AA
    • 07.01.2021 - 15:08
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 15:27
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    KKTC: ABD'deki siyasi krizi endişeyle izliyoruz

    KKTC Cumhurbaşkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesiyle çıkan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

    Açıklamada, "ABD'de başkanlık seçimlerinden sonra başlayan ve artarak devam eden, dün ise Kongre binasının göstericiler tarafından basılmasına kadar varan siyasi krizi endişeyle izliyoruz.

    "TARAFLARIN SAĞDUYULU DAVRANACAĞINA İNANIYORUZ"

    İlgili tüm tarafların makul ve sağduyulu davranacağına inanıyor, ABD'de erken zamanda, siyasi olgunluk içinde sükunetin sağlanmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

    KKTC: ABD deki siyasi krizi endişeyle izliyoruz #1

    ABD KONGRESİ'NDE YAŞANANLAR

    Washington DC'de polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler, Senato'ya girmişti.

    Kongre'deki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

    ABD’de Ulusal Muhafızlar’ın Kongre binasına girişi görüntülendi ViDEO

    4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresi'nin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

    ABD Kongresi'nin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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