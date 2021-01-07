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- KKTC: ABD'deki siyasi krizi endişeyle izliyoruz
KKTC: ABD'deki siyasi krizi endişeyle izliyoruz
- AA
- 07.01.2021 - 15:08
- Güncelleme : 07.01.2021 - 15:27
KKTC Cumhurbaşkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesiyle çıkan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Açıklamada, "ABD'de başkanlık seçimlerinden sonra başlayan ve artarak devam eden, dün ise Kongre binasının göstericiler tarafından basılmasına kadar varan siyasi krizi endişeyle izliyoruz.
"TARAFLARIN SAĞDUYULU DAVRANACAĞINA İNANIYORUZ"
İlgili tüm tarafların makul ve sağduyulu davranacağına inanıyor, ABD'de erken zamanda, siyasi olgunluk içinde sükunetin sağlanmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.
ABD KONGRESİ'NDE YAŞANANLAR
Washington DC'de polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler, Senato'ya girmişti.
Kongre'deki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.
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4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresi'nin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.
ABD Kongresi'nin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.