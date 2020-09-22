Hastanenin ekim ayında hizmete gireceğini belirten Başbakan Tatar, inşa sürecinin hızla devam ettiğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye tarafından KKTC'de yaptırılan acil durum hastanesinin inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla KKTC'deki acil durum hastanesinin yapımına başlandığını ve inşa sürecinin hızlıca ilerlediğini kaydetti.

KKTC Acil Durum Hastanesi'nin inşaatı devam ediyor FOTO GALERi

EKİMDE HİZMETE GİRECEK

"100 yataklı, içerisinde 6 ameliyathanesi ve 24 yoğun bakım odası olan, tam teşekküllü ve donanımlı hastanemiz, inşallah ekim ayının ilk haftalarında halkımızın hizmetine girecektir." diyen Tatar, bu hastanenin KKTC sağlık sistemi için önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Tatar, hastanenin koronavirüs pandemisi sonrasında da KKTC halkının hizmetinde olacağını kaydetti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Acil Durum Hastanesi'nin inşaatını inceledi ViDEO

SALGIN KONTROL ALTINDA

KKTC'de şimdiye dek çok ağır koronavirüs vakalarının yaşanmadığının altını çizen Tatar, dünyanın hiçbir yerinde koronavirüsün kontrol altına alınmadığını, ancak hükümetin tedbirli olduğu KKTC'de koronavirüs salgınının kontrol altında olduğunu dile getirdi.

Tatar, hastanenin inşasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletirken, hastane inşaatının başladığı ilk günlerde bir kaza sonucu yaşamını yitiren çalışan için başsağlığı diledi.

"GUTERRES'İN AÇIKLAMASI GEREKSİZ"

Başbakan Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "KKTC'deki seçimlerin ardından garantörler ve iki tarafın yer aldığı 5 kilit aktörle siyasi süreci yeniden başlatmayı planlıyorum." açıklamasına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Guterres'in açıklaması, seçimlere çok az bir süre kala tamamıyla gereksiz bir açıklamaydı. Biz bunu o şekilde değerlendirdik. Önemli olan burada Kıbrıs Türk halkının ne söyleyeceğidir. 11 Ekim'de Kıbrıs Türk halkı kendi iradesini ortaya koyacaktır."

"RUM TARAFI KRİZ ÇIKARTTI"

Türkiye'den de Guterres'in açıklamasına ilişkin tepkiler geldiğini hatırlatan Tatar, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni de kimse göz ardı edemez ve buranın bir garantörüdür. Kıbrıs Konferanslarında Türk tarafının bütün iyi niyetine rağmen, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın haritayı vermesine ve işi sıfır asker, sıfır garanti noktasına getirmesine rağmen Rum tarafı kriz çıkartarak masanın çökmesine sebebiyet vermişti. O günlerde yapılan açıklamalarda Akıncı da, 'Bu nesil bir federasyon şansını yitirmiştir, böyle bir şans artık kalmamıştır.' dedi. Bunu da o dönemde Türkiye Cumhuriyeti makamları da tekrarlamıştı ve geçen hafta da bu tekrar ifade edildi."

Tatar, mevcut koşullar ve Doğu Akdeniz'de yaşananlara bakıldığında artık Kıbrıs'ın bambaşka bir coğrafyada bulunduğuna, sadece Ada'nın kendi içindeki denge meselesi olmadığına, Doğu Akdeniz ve bölge meselesi olduğuna işaret etti.

"TÜRKİYE'NİN VARLIĞI VE GARANTÖRLÜK HAKKI FEVKALADE ÖNEMLİ"

Hem Kıbrıs hem de KKTC'nin öneminin arttığına dikkati çeken Tatar, "Artık yepyeni bir geleceğimiz için Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruyabilmek için Türkiye ile uyum içinde çalışabilmemiz çok önemli. Türkiye'nin buradaki varlığının ve garantörlük hakkının Kıbrıs Türk halkının refah ve güvenliği için fevkalade önemli olduğunu halkımıza hatırlatmak durumundayız. Kıbrıs Türk halkı, haklı mücadelesinde çok önemli bir pozisyona gelmiştir." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de Başbakan Tatar'a incelemeleri sırasında eşlik etti.