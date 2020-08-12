KKTC Başbakanı Tatar: Fransa, barış ortamına tehdit

Rumlarla Fransızlar arasındaki anlaşmaya tepki gösteren Ersin Tatar, garantör ülke dışında bir ülke ile askeri anlaşma yapmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de faaliyet göstermesinin ardından Fransa'ya sığındı.

GKRY'deki Andreas Papandreou Hava Üssü’ne, iki Fransız savaş uçağı indi.

Güney Kıbrıs ve Fransa'ya ilk tepki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) geldi.

"ADA'DAKİ BARIŞ ORTAMINI TEHDİT EDİYORLAR"

Fransa'nın Doğu Akdeniz'de kışkırtıcı bir tutum izlediğini ifade eden KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Fransa'nın Rumlarla yaptığı anlaşma yok hükmündedir." dedi.

KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy da Fransa'nın, Ada'daki barış ortamını tehdit ettiğini söyledi.

"KABUL EDİLEMEZ DAVRANIŞLARDAN VAZGEÇİN"

Tatar, "Rumlar, Kıbrıs Cumhuriyeti adına Fransa ile böyle bir anlaşma imzalayamaz. Kıbrıs'ta üç garantör vardır, biri Türkiye, biri İngiltere biri de Yunanistan. Bu üç garantör ülke dışında bir ülke ile askeri anlaşma yapmak uluslararası hukuka aykırıdır." dedi.

Oruç Reis'in bölgedeki çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve önemsediklerini kaydeden Başbakan Tatar, "Denizlerdeki hakimiyet, bir milletin geleceğidir. KKTC ve Türkiye bölgenin en önemli iki aktörüdür. Birlikte hareket etmektedir. Kimse bizleri hafife almasın." diye konuştu.

Fransa'ya Akdeniz'deki hareketlerinin hata olduğu uyarısı yapan Ersin Tatar, "Fransa ve Kıbrıs Rum tarafı kabul edilemez, hukuk dışı davranışlardan bir an önce vazgeçmelidir." ifadelerini kullandı.

"ADA'DAKİ BARIŞA TEHDİT"

KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy da "Fransa’ya ait iki savaş uçağı ve C-130 tipi nakliye uçağının Rum kesimindeki Andreas Papandreu Hava Üssü’ne gelmesi kabul edilemez durumdur. Fransa’nın bu adımı Ada’daki barış ve huzura bir tehdittir. Rum yönetimi; aklını başına almalı ve huzuru bozacak adımlardan kaçınmalıdır." dedi.

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