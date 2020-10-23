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    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 26 Ekim'de Türkiye'ye gelecek

    Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek.
    • AA
    • 23.10.2020 - 16:13
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 16:36
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    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 26 Ekim'de Türkiye'ye gelecek

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yemin ederek, ülkesinin 5. Cumhurbaşkanı oldu.

    Cumhurbaşkanı Tatar'ın, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştireceği öğrenildi.

    26 EKİM'DE TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK

    Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, 26 Ekim'de Türkiye'ye gelecek.

    KIBRIS MESELESİ VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-KKTC ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki güncel gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 26 Ekim de Türkiye ye gelecek #1

    Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mecliste yemin etti ViDEO

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