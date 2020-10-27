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- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'da Bakan Çavuşoğlu ile bir araya geldi.
- AA
- 27.10.2020 - 11:36
- Güncelleme : 27.10.2020 - 12:05
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi.
ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Tatar, Çavuşoğlu'yla Ankara'daki bir otelde görüşme gerçekleştirdi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Mevlüt Çavuşoğlu görüştü VİDEO
ERDOĞAN, RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
İlk ziyaretini dün Türkiye'ye düzenleyen Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanmıştı.
Erdoğan ve Tatar, ikili görüşmelerinin ardından basına açıklamalarda bulunmuştu.