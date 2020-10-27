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    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti

    Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'da Bakan Çavuşoğlu ile bir araya geldi.
    • AA
    • 27.10.2020 - 11:36
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 12:05
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    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi.

    ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

    Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Tatar, Çavuşoğlu'yla Ankara'daki bir otelde görüşme gerçekleştirdi.

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Mevlüt Çavuşoğlu görüştü VİDEO

    ERDOĞAN, RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

    İlk ziyaretini dün Türkiye'ye düzenleyen Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanmıştı.

    Erdoğan ve Tatar, ikili görüşmelerinin ardından basına açıklamalarda bulunmuştu.

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu nu kabul etti #1

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