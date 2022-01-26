KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum kesiminin füze savunma sistemini güçlendirmesine tepki gösterdi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Milli Muhafız Ordusu’nun sahip olduğu füze savunma sistemlerini güçlendirmesi girişimini endişe ile izlediklerini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) füze savunma sistemlerini güçlendirmesi girişimlerine yönelik değerlendirmede bulundu.

"RUM TARAFINI SAĞDUYUYA ÇAĞIRIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Tatar, RMMO’nun füze savunma sistemlerini güçlendirmesi girişimlerinin, barışa hizmet etmediğini ve Doğu Akdeniz’de gerginliğin artmasına sebep olacağı uyarısında bulunarak, “Biz bir kez daha Rum tarafını sağduyuya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.





"BU GİRİŞİMLER BARIŞA HİZMET ETMİYOR"

Tatar, geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK/PYD’nin Rum tarafında konuşlanması ve faaliyetlerinin yasal hale getirilmesi için izin verilmesinin ardından şimdi de füze sistemlerinin güçlendirileceği haberlerinin yoğunlaştığına işaret ederek, “Biz KKTC olarak bunu büyük bir rahatsızlık ve endişeyle izliyoruz. Bu girişimler barışa hizmet etmez” dedi. Türkiye’nin de bu gelişmelere tepkili olduğunu belirten Tatar, Rum tarafını sağduyuya çağırdı.





“KARŞILARINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ OLDUĞUNU UNUTUYORLAR”

Tatar, “Türkiye, Kıbrıs’ın garantör ülkesidir. Garantör bir ülke olarak Türkiye’nin de söyleyecekleri, yapabilecekleri vardır, söz hakkı vardır. Türkiye mutlaka bu konuda da her zaman olduğu gibi Doğu Akdeniz’deki hem Türkiye’nin hem de Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruma adına kararlılığını ortaya koyacaktır. Barışın sürmesi, gerginliğin azalması için yapılan çağrılara rağmen RMMO’nun füze sistemini güçlendirmesini bir bakıma, ‘savunma ötesinde saldırgan tavır izlemelerinin hiçbir anlamı olmadığını, çünkü karşılarında Türkiye Cumhuriyeti olduğunu unutuyorlar’ şeklinde değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.



