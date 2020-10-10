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    Kolları olmayan Pakistanlı, çenesiyle bilardo oynuyor

    Dünyaya kolsuz gelen Pakistanlı genç, engellerin nasıl aşılabileceğini gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2020 - 13:14
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    Kolları olmayan Pakistanlı, çenesiyle bilardo oynuyor

    Pakistanlı Muhammed İkram, azmiyle hayata tutunuyor.

    Doğuştan kolları olmayan İkram, buna rağmen bilardo oyununda rakiplerine meydan okuyor.

    İkram, bilardo toplarını çenesiyle cepli deliklere göndermeyi başarıyor.

    "KOLLARIM OLSAYDI YİNE OYNARDIM"

    Yoldan geçerken bilardo salonunu gördüğünü söyleyen Pakistanlı genç, "Kollarım olsaydı yine bilardo oynardım. Kademeli olarak oyunumu geliştirdim." dedi.

    Muhammed İkram, çok iyi oyunculara karşı mücadele ettiğini de sözlerine ekledi.

    Kolları olmayan Pakistanlı çenesiyle bilardo oynuyor ViDEO

    Kolları olmayan Pakistanlı, çenesiyle bilardo oynuyor #1

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