Kolları olmayan Pakistanlı, çenesiyle bilardo oynuyor

Kolları olmayan Pakistanlı, çenesiyle bilardo oynuyor

Dünyaya kolsuz gelen Pakistanlı genç, engellerin nasıl aşılabileceğini gösteriyor.

Pakistanlı Muhammed İkram, azmiyle hayata tutunuyor.

Doğuştan kolları olmayan İkram, buna rağmen bilardo oyununda rakiplerine meydan okuyor.

İkram, bilardo toplarını çenesiyle cepli deliklere göndermeyi başarıyor.

"KOLLARIM OLSAYDI YİNE OYNARDIM"

Yoldan geçerken bilardo salonunu gördüğünü söyleyen Pakistanlı genç, "Kollarım olsaydı yine bilardo oynardım. Kademeli olarak oyunumu geliştirdim." dedi.

Muhammed İkram, çok iyi oyunculara karşı mücadele ettiğini de sözlerine ekledi.

Kolları olmayan Pakistanlı çenesiyle bilardo oynuyor ViDEO