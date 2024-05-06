Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: İsrail ile diplomatik ilişkiler kesilmeli

İsrail'in katliamlarına dünya sesini çıkarmaya başladı...
Türkiye'nin ilk olarak İsrail'le ilişkilerini kesmesinin ardından diğer ülkelerden de benzer girişimler gelmeye devam ediyor.
"İnsanlığa karşı bir suç işleniyor"
Sosyal medya hesabından muhalefetin İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesiyle ilgili eleştirilerine yanıt veren Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Soykırımın olduğu bir yerde ilişkileri kesmemek hiçbir düzgün insanın kabul edebileceği bir durum değildir. İnsanlığa karşı bir suç işleniyor ve hepimiz insanız." değerlendirmesinde bulundu.
İlişkileri resmen kestiler
Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.
Hükümetin İsrail'e yönelik aldığı karar, eski devlet başkanları Ivan Duque ve Juan Manuel Santos tarafından "sert" şekilde eleştirilmişti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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