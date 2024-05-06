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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: İsrail ile diplomatik ilişkiler kesilmeli

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: İsrail ile diplomatik ilişkiler kesilmeli Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine ilişkin, "Soykırımın olduğu bir yerde ilişkileri kesmemek hiçbir düzgün insanın kabul edebileceği bir durum değildir" ifadesini kullandı.