Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrail askerine sert tepki

Kolombiya-İsrail vatandaşı bir asker Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu hedef aldı...

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarda görev alan Kolombiya-İsrail vatandaşı bir askerin kendisini hedef alarak paylaştığı videoya yanıt verdi.

"KOLOMBİYA HALKIYLA İLGİSİ OLMAYAN DIŞ MESELELERİ KONUŞUYORSUNUZ"

Paylaşılan videoda İsrailli asker, Petro'ya yönelik şu ifadeleri kullandı:

Sen bir Kolombiyalı olarak (Kolombiya'nın kuzeyi) Guajira'da hiç susuzluk gördün mü? Amazon ormanlarının yasa dışı maden ticareti için talan edildiğini gördün mü? Görünüşe göre bunların hiçbir önemi yok. Kolombiya halkıyla ilgisi olmayan dış meseleleri konuşuyorsunuz. Artık yetmez mi? Benim adım Brayan ve sizden çok daha önemli bir kişiyim.