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    Kolombiya Dışişleri Bakanı koronaya yakalandı

    Kolombiya Dışişleri Bakanı Claudia Blum'un koronavirüse yakalandığı açıklandı.
    • İHA
    • 12.01.2021 - 01:33
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    Kolombiya Dışişleri Bakanı koronaya yakalandı

    Kolombiya Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Claudia Blum’un koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

    Bakanlık, Blum’un sağlık durumunun iyi olduğunu ve evden çalışacağını açıkladı.
    Kolombiya'da geçtiğimiz kasım ayında Devlet Başkanı Ivan Duque’nin eşi Maria Juliana Ruiz, ekim ayında da Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez koronavirüse yakalanmıştı.

    Kolombiya Dışişleri Bakanı koronaya yakalandı #1

    KOLOMBİYA'DA TOPLAM VAKA SAYISI 2 MİLYONA YAKLAŞTI

    Başkan Duque ise henüz koronavirüse yakalanmadı. Duque’ye yoğun programı nedeniyle düzenli olarak koronavirüs testi yapılıyor.

    Kolombiya’da toplam vaka sayısı 1 milyon 786 bin 900’e, toplam can kaybı ise 46 bin 114’e ulaştı.

    Kolombiya Dışişleri Bakanı koronaya yakalandı #2

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