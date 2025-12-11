Kolombiya lideri Petro'dan Maduro'ya geçiş hükümeti çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dolaylı olarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan hükümeti muhalefete devretmesini istedi.

Demokrasinin önemini vurgulayan Petro, şunları kaydetti:

Maduro hükümeti şunu anlamalıdır, dış bir saldırıya verilecek yanıt yalnızca askeri hazırlık değil, demokratik bir dönüşümdür. Bir ülke daha fazla baskıyla değil, daha fazla demokrasiyle savunulur. Çözüm, hapishaneleri büyütmek değil, kapsamlı bir genel af çıkarmaktır. Tüm kesimlerin dahil olacağı bir geçiş hükümeti kurmanın zamanı gelmiştir.

"BOLİVAR'IN VATANI DAHA FAZLA DEMOKRASİYLE SAVUNULUR"

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri tehditlerini hatırlatan Petro, "Bolivar'ın vatanı ne yabancılar tarafından işgal edilmelidir ne de boş söylemlerle ya da ruhu hapseden baskılarla yönetilmelidir. Bolivar'ın vatanı daha fazla demokrasi ve egemenlikle savunulur" açıklamasında bulundu.

Petro, Venezuela'daki Maiquetia Havaalanı'nda Venezuelalı Kardinal Baltazar Porras'ın pasaportuna güvenlik güçlerince el konulmasını da eleştirdi.