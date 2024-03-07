Kolombiya'da 6 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü: Satanist ayinde katlettiler

Kolombiya'dan dünya kamuoyuna korkunç bir olay yansıdı.
Ülkede 6 yaşındaki Maximiliano Tabares isimli çocuk, annesi Sandra Patricia Caro Perez ve erkek arkadaşı Fabian Andres Carmona Ramirez tarafından iki günlük bir ritüel sırasında feci şekilde dövüldü.
Daha sonra çift, küçük çocuğu şeytani ritüellere kurban etti.
'Gizli bir altın mezara götüreceğine inandıklarını' söylediler
Kolombiya'daki mahkemede çift, çocuğun ölümünün onları, "gizli bir altın mezara götüreceğine" inandıklarını söyledi.
Maximiliano'nun işkenceye maruz kalan cesedi, Segovia köyündeki gizli bir mezarda bulundu.
Olayı derinleştiren polis ekipleri ortaya çıkanlar karşısında şaştı kaldı.
Anne ve üvey baba şeytani bir tarikatı yönetiyor
Talihsiz çocuğun annesinin ve üvey babasının, "Vudu bebekleri ve büyü kitapları" kullanarak şeytani bir tarikatı yönettikleri ortaya çıktı.
Polis soruşturması sırasında aralarında Maximiliano'nun büyükannesinin de bulunduğu tarikatla bağlantılı dört kişi daha tutuklandı.
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