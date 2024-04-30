Kolombiya’da askeri helikopter düştü: 9 ölü Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da orduya ait helikopterin düşmesi sonucu 9 asker hayatını kaybetti. Kazayla ilgili güvenlik birimleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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İHA

Güney Amerika ülkesinde hareketli saatler yaşandı...

Kolombiya ordusundan yapılan açıklamada, “Gulf Clan” olarak bilinen uyuşturucu karteline karşı Bolivar bölgesine bağlı Santa Rosa’da operasyon düzenleyen birliklere ikmal yapan MI-17 tipi bir helikopterin düştüğü duyuruldu.

9 asker öldü

Feci kaza sonucu helikopterdeki 9 askerin tamamının hayatını kaybettiği belirtildi.

Helikopterin üsle iletişimi kaybettiği, daha sonra Santa Rosa belediyesi yakınlarında düştüğünün tespit edildiği aktarıldı.

"Büyük üzüntü duyuyorum"

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, askerlerin ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili güvenlik birimleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)