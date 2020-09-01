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    Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz

    Yüz masajı yapıldığı sırada öldürülen müşterinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 01.09.2020 - 16:15
    • Güncelleme : 01.09.2020 - 16:15
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    Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz

    Kolombiya’nın Medellin şehrinde 29 Ağustos’ta gerçekleşen olayda Carlos Andrés Carmona (27) adlı müşteri, berber koltuğunda otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.

    Berberin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde silahlı bir kişinin, berber koltuğundaki Carmona’nın başına birkaç el ateş ettiği görüldü.

    DÜKKANI TERK ETTİ

    O sırada Carmona’ya yüz masajı yaptığı görüntülenen berber ise Carmona yere yığıldıktan sonra dükkanı terk etti.

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    YETKİLİLER SESSİZ

    Yerel medyada yer alan haberlerde, bölgede iki yerel çete arasında yaşanan olaylar nedeniyle bu tarz vakaların artmasına rağmen yetkililerin durumla alakalı herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

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