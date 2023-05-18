Kolombiya'da iki hafta önce düşen uçaktaki 4 çocuk sağ bulundu 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve dün enkazına ulaşılan küçük uçaktaki 4 çocuk, sağ bulundu. Kurtulanlar arasında 11 aylık bebeğin de olduğu öğrenildi.

AA

Kolombiya'nın Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde HK 2803 numaralı küçük uçak düştü…

Araracuara ile San Jose del Guaviare bölgesinde uçarken sinyali kesilen küçük uçak, 7 kişiyi taşıyordu.

1 Mayıs’ta düşen uçağın izine rastlanamadı.

4 çocuk, sağ çıktı

Sivil Havacılık ve Kolombiya Hava Kuvvetleri, Apaporis Nehri yakınlarındaki ormanlık alanda geniş çaplı arama yaptı.

Amazon bölgesine doğru genişletilen aramalar 17 gün sürdü.

Uçağın enkazı, dün ülkenin güneyindeki ormanlarda bulundu.

4 kişinin cesedi tespit edilirken, inanılması güç bir durum yaşandı…

O uçaktan 4 çocuk, sağ çıktı.

Gerçek bir mucize...

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Askerlerimizin çetin aramaları sonucu Guaviare'de düşen uçaktaki 4 çocuğu sağ olarak bulduk. Ülke için büyük bir sevinç." ifadesini kullandı.

Düşen uçakta "mucize" sonucu hayatta kalan 11 aylık bebeğin de olduğu, kardeşlerin ormanda tespit edildiği belirtildi.

17 gün nasıl dayandılar bilinmiyor

13 yaşındaki Lesly Bonbaire, 9 yaşındaki Soleiny Ranoque, 4 yaşındaki Tien Ronoque ve 11 aylık bebek Cristian Ranoque'nin düşen uçaktan nasıl sağ çıktığı ve 17 gün boyunca ne şekilde hayatta kaldığına dair detay paylaşılmadı.

Blu Radio'nun haberinde, kardeşlerden en büyüğü Lesly'nin, küçük kardeşlerini hayatta tutabilmek için ormanda geçici bir sığınak kurduğu bilgisi paylaşıldı.