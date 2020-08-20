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    Kolombiya'da muzla soygun girişimi

    Kolombiya’da bir kişi plastik poşete sardığı muzu silah gibi tutarak cenaze işlerinin yapıldığı bir ofisi soymaya çalıştı.
    • DHA
    • 20.08.2020 - 16:52
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    Kolombiya'da muzla soygun girişimi

    Kolombiya’nın Caldas kentinde meydana gelen olayda, plastik poşete sardığı muzu silah gibi tutarak cenaze işlerinin yapıldığı özel bir şirkete ait ofise girdi.

    Ofis çalışanları şüpheliyi durdurmak için ileriye atıldı.

    Kolombiya'da muzla soygun girişimi- İZLE

    POŞETE SARILMIŞ MUZU SİLAH ZANNETTİLER

    Yaşanan arbededen yararlanan şüpheli, olay yerinden kaçtı.

    Ofis çalışanlarının yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Elindekini silah sandık” dedi.

    Kolombiya da muzla soygun girişimi #1

    Kolombiya da muzla soygun girişimi #2

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