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Kolombiya'da muzla soygun girişimi
Kolombiya’da bir kişi plastik poşete sardığı muzu silah gibi tutarak cenaze işlerinin yapıldığı bir ofisi soymaya çalıştı.
- DHA
- 20.08.2020 - 16:52
Kolombiya’nın Caldas kentinde meydana gelen olayda, plastik poşete sardığı muzu silah gibi tutarak cenaze işlerinin yapıldığı özel bir şirkete ait ofise girdi.
Ofis çalışanları şüpheliyi durdurmak için ileriye atıldı.
Kolombiya'da muzla soygun girişimi- İZLE
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Yaşanan arbededen yararlanan şüpheli, olay yerinden kaçtı.
Ofis çalışanlarının yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Elindekini silah sandık” dedi.