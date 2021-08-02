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    Kolombiya'daki partide, sarhoş kadın camdan düştü

    Gençler arasında yapılan bir partide eğlenen genç kız, alkolün etkisiyle kendinden geçtiği sırada arkasındaki cama yaslanarak ikinci kattan aşağı düştü.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 09:21
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    Kolombiya'daki partide, sarhoş kadın camdan düştü

    Kolombiya'da gençler arasında bir parti düzenlendi.

    Şarkıların söylendiği ve alkol tüketilen partide, partiye katılanları şoke eden bir kaza yaşandı.

    ALKOLÜN ETKİSİYLE CAMDAN DÜŞTÜ

    Eline mikrofon alan bir gencin şarkı söylediği sırada, arka tarafta görünen alkollü bir kadın cama yaslanarak aşağı düştü.

    KAZA ANI KAMERADA

    Binanın ikinci katından düşen kadın yaralanırken, kaza anları şarkı söyleyen gencin ön kamerayla çektiği videoya anbean yansıdı.

    Kolombiya'daki partide, sarhoş kadın camdan düştü VİDEO

    Kolombiya daki partide, sarhoş kadın camdan düştü #1

    Kolombiya daki partide, sarhoş kadın camdan düştü #2

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