Altın yataklarının keşfedildiği haberlerinin yayılmasının ardından Kongolular bölgeye akın etti.

Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde altın izdihamına ilişkin görüntüler kayda geçti.

Güney Kivu bölgesinde yüzlerce Kongolu, altın yataklarının keşfedildiği haberini alır almaz Luhihi köyüne akın etti.

YÜZLERCE KONGOLU ALTIN İÇİN TOPLANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kongolular, elleriyle ve küreklerle topraktan çıkardıkları altınları torbalarına doldurdu.

Altın toplama işlemi sırasında yaşanan izdiham kameraya yansıdı.

Kongo'da altın izdihamı ViDEO

MADENCİLİK FAALİYETLERİ YASAKLANDI

Madenciler, tüccarlar ve Kongo Silahlı Kuvvetleri (FARDC) üyelerinin Luhihi çevresindeki maden sahalarını terk etmeleri istendi.

Yetkililer, yaşananların ardından bölgedeki tüm madencilik faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.

Kongo'da temel araç ve gereçlerle madenlerin çıkarılması "geçim madenciliği" olarak adlandırılıyor ve bu yöntem ülkede oldukça yaygın.