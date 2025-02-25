Kongo'da bilinmeyen salgın, 50'den fazla ölüme yol açtı

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde nedeni henüz belirlenemeyen bir hastalık, kısa sürede 50’den fazla kişinin ölümüne yol açarak endişe yarattı. Çoğu vakada, hastalığa yakalanan kişiler semptomların başlamasından sadece 48 saat sonra hayatını kaybederken, bölgedeki doktorlar ve küresel sağlık yetkilileri, hastalığın hızla yayılmasının ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor.

HIZLA YAYILIYOR, ÖLÜM ORANI YÜKSEK

Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 21 Ocak’ta ortaya çıkan bu gizemli salgın, şu ana kadar 419 kişiyi etkiledi ve 53 can kaybına neden oldu. Bikoro Hastanesi'nin tıbbi direktörü Serge Ngalebato, hastalığa yakalananların büyük çoğunluğunun semptomların başlamasından sonra yalnızca iki gün içinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

YARASA ETİNDEN ŞĞPHE EDİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika ofisine göre, salgının başlangıcı Boloko kasabasında üç çocuğun yarasa eti tüketmesinin ardından kanamalı ateş belirtileri göstermesi ve 48 saat içinde hayatını kaybetmesiyle ilişkilendiriliyor. Bu durum, hastalığın zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) bir kaynakla bağlantılı olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

DSÖ’nün 2022 yılında yayımladığı rapora göre, Afrika kıtasında hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar son on yılda %60’tan fazla artış gösterdi.

İKİNCİ SALGIN DALGASI VE ARAŞTIRMALAR

İlk vakaların ardından 9 Şubat’ta Bomate kasabasında ikinci bir salgın dalgası tespit edildi. Farklı 13 vakadan alınan örnekler, detaylı analizler için başkent Kinşasa’daki Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi. Yetkililer, hastalığın kaynağını ve nasıl yayıldığını belirlemek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam ediyor.