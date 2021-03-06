Kopenhag Üniversitesi: Yapay zeka kimin koronavirüsten öleceğini tahmin ediyor

Bilim insanları tarafından geliştirilen yapay zeka uygulaması ile koronavirüsten ölme ihtimalinin öğrenilebileceği ortaya konuldu.

Danimarka’da koronavirüse yönelik yeni bir araştırmaya imza atıldı.

Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, yaklaşık 4 bin koronavirüs hastasından sağlanan veriler ile yeni bir yapay zeka uygulaması geliştirildi.

YÜZDE 90 DOĞRULUK ORANI

Bu gelişme ile kimlerin koronavirüs yüzünden öleceğinin yüzde 90 doğruluk oranıyla tahmin edilebileceği belirtildi.

Ayrıca araştırmaya yönelik yapılan açıklamada, yapay zekanın solunum cihazına ihtiyaç duyan hastaların tespit edilmesinde ve aşılama sırası belirlemede de yardımcı olabileceği ifade edildi.

YÜKSEK RİSKLİ FAKTÖRLER

Kopenhag Üniversitesi'nden bilim insanları cinsiyet, kalıtsal hastalıklar, yaş, nörolojik hastalıklar ve yüksek tansiyon gibi faktörleri 'yüksek riskli faktörler' olarak nitelendirdi.

En etkili sağlık faktörlerinden ikincisi ise kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), astım, diyabet ve kalp hastalığı olarak açıklandı.

AŞI SIRASINI BELİRLEYECEK

Profesör Mads Nielsen, yapay zeka sayesinde aşılar için kime öncelik verileceğini ve bir hastanenin ihtiyaç duyduğu solunum cihazı sayısının belirlenebileceği ifade edildi.

Ayrıca, tüm vakaların izlenerek solunum cihazlarına ihtiyacı olanları 5 gün önceden tahmin edebilmek için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“ASLA BİR DOKTORUN YERİNİ ALAMAZ”

Neilsen, "Bilgisayar hiçbir zaman bir doktorun değerlendirmesinin yerini alamaz, ancak doktorların ve hastanelerin birçok koronavirüs hastasını aynı anda tedavi etmesine ve öncelikleri belirlemesine yardımcı olabilir." açıklamalarında bulundu.