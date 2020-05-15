Köprü ve otoyoldan geçişe yeni düzenleme

Geçiş ücretini ödemeyen araç sahiplerine, giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait ücretin 4 katı idari para cezası verilecek.

Köprü ve otoyollardan kaçak geçişlerde uygulanan idari para cezalarına yönelik 2018'de yapılan yasal düzenleme doğrultusunda, ilgili yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EN UZUN MESAFE GEÇİŞ ÜCRETİ

Buna göre, "en uzun mesafe geçiş ücreti", ücret ödemeden çıkış yapılan gişelere en uzak mesafede olan gişe dikkate alınarak belirlenen geçiş ücreti şeklinde tanımlandı.

"Hızlı Geçiş Sistemi" de araç içinde bulunan araç içi etiketin (pasif etiketin) gişe sahasında bulunan antenler ile elektromanyetik dalga kullanarak haberleşmesi sonucu geçiş ücretinin banka hesabından otomatik olarak düşülmesini sağlayan operatörsüz geçiş ücreti toplama sistemi olarak belirlendi.

4 KATI TUTARINDA İDARİ PARA CEZASI

Köprü ve otoyollardan ücret ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerine, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Hizmetleri Hakkında Kanunun ilgili maddesine göre geçiş ücreti ödemeden giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 4 katı tutarında idari para cezası verilecek.

Söz konusu idari para cezası, 2018'de yapılan yasal düzenleme öncesinde 10 katı olarak uygulanıyordu.

GEÇİŞ TARİHİNİ İZLEYEN 15 GÜN İÇİNDE...

Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, bu geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun ödeyenlere ise ceza uygulanmayacak.

Söz konusu süre de 2018'deki düzenleme öncesi 7 gün olarak uygulanıyordu. Ödemesiz geçiş ücreti bedelinin ödenmesinden araç sahibi sorumlu olacak.

Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara uygulanan idari para cezaları için belirlenen 15 günlük süre beklenmeyecek.