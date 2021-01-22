Korona aşısı Güney Afrika'ya, AB ülkelerinden pahalıya satılacak

Güney Afrika'nın Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen korona aşısını AB ülkelerinden 2,5 kat daha pahalıya satın alacağı ortaya çıkı.

Dünya, koronavirüs salgınına karşı aşıların bulunmasıyla aşılama kampanyalarına odaklandı.

Belli sayıda firmanın kısıtlı üretimi dolayısıyla aşı tedarik ve dağıtımında adeta savaş ortamı hakim.

AB ülkeleri ise tedarik konusunda ilk sırada oldukları kadar fiyat konusunda da avantajlı durumda.

Bu kapsamda İngiliz Guardian gazetesi, Güney Afrika'nın Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen korona aşısını AB ülkelerinden 2,5 kat daha pahalıya satın alacağını bildirdi.

DOZ BAŞINA 5,25 DOLAR

Guardian'ın haberine göre, Güney Afrika, Oxford/AstraZeneca aşısından 1,5 milyon doz sipariş etti.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, aşıya doz başına 5,25 dolar ödeyeceklerini söyledi.

AB ÜLKELERİ 2,18 DOLARDAN ALIYOR

AB ülkelerinde ise durum farklı.

Belçika'da bütçe ve tüketicinin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Eva De Blekeer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ilaç üreticileri ile anlaşmaya vardığı ve gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını, yanlışlıkla Twitter hesabından paylaşmıştı.

Belçikalı bakanın Twitter üzerinden yanlışlıkla paylaştığı listeye göre, AB ülkelerinin Oxford/AstraZeneca aşısının dozunu 2,18 dolara satın alması öngörülüyordu.

"GELİŞTİRME AŞAMASINDA KATKIDA BULUNMADINIZ"

Guardian'ın haberine göre, Güney Afrika Sağlık Genel Direktör Yardımcısı Anban Pillay, kendilerine aradaki farkla ilgili araştırma ve geliştirme aşamalarına katkıda bulunmamalarının gerekçe gösterildiğini aktardı.

Pillay, "Bize gelir düzeyi yüksek ülkelerin neden aşıya daha az para ödedikleriyle ilgili yapılan açıklamada, bu ülkelerin araştırma ve geliştirme çalışmalarına yatırım yaptıkları ve bundan dolayı da fiyatta indirime gidildiği söylendi" dedi.