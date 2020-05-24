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    Korona gölgesinde bayram namazı

    Dünya genelinde Ramazan Bayramı koronavirüs tedbirleri gölgesinde karşılandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2020 - 10:20
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    Korona gölgesinde bayram namazı

    Ölümcül koronavirüs tüm dünyada etkisi göstermeye devam ederken, birçok ülkede can kayıpları yaşanıyor.

    Dünyada Ramazan Bayramı koronavirüs tedbirleri gölgesinde karşılandı.

    KORONA TEDBİRLERİNCE BAYRAM NAMAZI KILINDI

    Pakistan, İran, Balkanlar, Danimarka ve daha birçok ülke camide saflara sosyal mesafe kuralı gözetilerek duruldu.

    Maske takarak camiye gelen Müslümanlar bayram namazının ardından dua etti.

    Korona gölgesinde bayram namazı FOTO GALERİ

    İRAN

    PAKİSTAN

    KUDÜS

    ENDONEZYA

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