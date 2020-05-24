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Dünya genelinde Ramazan Bayramı koronavirüs tedbirleri gölgesinde karşılandı.

Ölümcül koronavirüs tüm dünyada etkisi göstermeye devam ederken, birçok ülkede can kayıpları yaşanıyor.

Dünyada Ramazan Bayramı koronavirüs tedbirleri gölgesinde karşılandı.

KORONA TEDBİRLERİNCE BAYRAM NAMAZI KILINDI

Pakistan, İran, Balkanlar, Danimarka ve daha birçok ülke camide saflara sosyal mesafe kuralı gözetilerek duruldu.

Maske takarak camiye gelen Müslümanlar bayram namazının ardından dua etti.

Korona gölgesinde bayram namazı FOTO GALERİ

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