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- Koronavirüs, ABD ordusunun komuta kademesinde sıçradı
Koronavirüs, ABD ordusunun komuta kademesinde sıçradı
- AA
- 06.10.2020 - 20:28
ABD Başkanı Donald Trump ve bazı üst düzey Beyaz Saray yetkililerinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından ABD ordusunun üst düzeylerinde de vakalar görülmeye başlaması Pentagon'da alarma yol açtı.
KOMUTANLAR KARANTİNADA
Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir askeri yetkili, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Oramiral Charles Ray'in korona salgınına yakalandığı bilgisi üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve birçok kuvvet komutanının kendilerini karantinaya aldığını açıkladı.
Generallerin, Amiral Ray ile temas edip etmediği bilinmiyor.
Milley'in hafta sonu yaptırdığı testinin negatif çıktığı bildirilmişti.
BEYAZ SARAY'DAKİ ASKERLER DE KORONA OLDU
Öte yandan, Trump'ın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yaveri Jayna McCarron ve Trump'ın asker valelerinden birine de korona tanısı konulduğu belirtildi. Söz konusu askerin Trump'la seyahate de katıldığı kaydedildi.