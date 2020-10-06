Koronavirüs, ABD ordusunun komuta kademesinde sıçradı

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile birkaç kuvvet komutanının, ordunun üst kademesinde artan koronavirüs vakaları dolayısıyla kendilerini karantinaya aldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve bazı üst düzey Beyaz Saray yetkililerinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından ABD ordusunun üst düzeylerinde de vakalar görülmeye başlaması Pentagon'da alarma yol açtı.

KOMUTANLAR KARANTİNADA

Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir askeri yetkili, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Oramiral Charles Ray'in korona salgınına yakalandığı bilgisi üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve birçok kuvvet komutanının kendilerini karantinaya aldığını açıkladı.

Generallerin, Amiral Ray ile temas edip etmediği bilinmiyor.

Milley'in hafta sonu yaptırdığı testinin negatif çıktığı bildirilmişti.

BEYAZ SARAY'DAKİ ASKERLER DE KORONA OLDU

Öte yandan, Trump'ın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yaveri Jayna McCarron ve Trump'ın asker valelerinden birine de korona tanısı konulduğu belirtildi. Söz konusu askerin Trump'la seyahate de katıldığı kaydedildi.