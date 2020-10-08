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    Koronavirüs pasaport uygulaması dünyada ilk olarak İngiltere'de başlıyor

    Koronavirüs pasaport uygulaması dünyada ilk olarak İngiltere'de başlıyor

    İngiltere'de başlatılacak olan koronavirüs pasaport uygulaması ile karantinaya alınma riski olmadan uluslararası seyahate izin verilecek.
    • DHA
    • 08.10.2020 - 03:29
    • Güncelleme : 08.10.2020 - 03:29
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    Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı seyahatlerde büyük kısıtlamalar ya da yoğun denetlemeler uygulanıyor. Özellikle hava yolculuğunda başka ülkelere giderken, karantina zorunluluğunu ortadan kaldırarak seyahatleri kolaylaştırmak için bir uygulşama geliştirildi: CommonPass.

    Teknoloji, bu hafta Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda test edilecek.

    CEP UYGULAMASI

    United Airlines ve Cathay Pacific'teki yolcular, ‘CommonPass’ adlı bir cep telefonu uygulamasını denemeye başlıyor.

    DİJİTAL SAĞLIK GEÇİŞ SERTİFİKASI

    Uygulamanın, dijital bir sağlık geçiş sertifikası görevi göreceği ifade edildi.

    Koronavirüs pasaport uygulaması dünyada ilk olarak İngiltere de başlıyor #1

    TEST DURUMU VE AŞI OLUP OLMADIĞI BİLGİSİ

    Söz konusu uygulamada, kişinin koronavirüs test durumunu ve aşı olup olmadığına ilişkin bilgilerin yer alacağı aktarıldı.

    Koronavirüs pasaport uygulaması dünyada ilk olarak İngiltere de başlıyor #2

    LONDRA, NEW YORK, HONG KONG VE SİNGAPUR'DA DENENECEK

    Öte yandan, uygulamanın henüz test aşamasında olduğu, Londra, New York, Hong Kong ve Singapur uçuşlarını yapan gönüllü kişilerce deneneceği ifade edildi.

    Koronavirüs pasaport uygulaması dünyada ilk olarak İngiltere de başlıyor #3

    KARANTİNA RİSKİ OLMADAN SEYAHAT

    Ayrıca, uygulama sayesinde karantina riski altında olmadan uluslararası seyahat edilmesinin önünün açılacağı düşünülüyor.

    Koronavirüs pasaport uygulaması dünyada ilk olarak İngiltere de başlıyor #4

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