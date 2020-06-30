Koronavirüs salgını, modayı da etkiledi

Almanya ve Belarus'ta düzenlenen etkinliklerde yeni tasarımlar görücüye çıktı.

Koronavirüs salgını, neredeyse tüm sektörleri etkiledi. Öyle görünüyor ki, giyim sektörü de bu değişime ayak uyduracak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Moda Haftası, bu durumun işaretini verdi.

ALMANYA'DA MODA DEFİLESİ

Moda tasarımcısı Anja Gockel'in dizayn ettiği kıyafetler, mankenlerin üzerinde görücüye çıkarıldı.

2021 YAZ KOLEKSİYONU TANITILDI

2021 yaz koleksiyonunun kreasyonları beğeniye sunuldu. Maskelerin kıyafetlerle uyumu gözlerden kaçmadı.

Etkinlikte, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

BELARUSLU MODELLER, YENİ TASARIMLARI GİYDİ

Belarus'ta da benzer bir etkinlik düzenlendi. Ülkedeki çeşitli tasarımcılar tarafından oluşturulan kıyafetler, Fashion Mill adlı etkinlikte beğeniye sunuldu.

Salgının, moda üzerindeki izleri görülürken, birbirinden ilginç tasarımlar dikkat çekti.