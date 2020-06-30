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    Koronavirüs salgını, modayı da etkiledi

    Almanya ve Belarus'ta düzenlenen etkinliklerde yeni tasarımlar görücüye çıktı.
    • REUTERS
    • 30.06.2020 - 18:33
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    Koronavirüs salgını, modayı da etkiledi #1

    Koronavirüs salgını, neredeyse tüm sektörleri etkiledi. Öyle görünüyor ki, giyim sektörü de bu değişime ayak uyduracak.

    Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Moda Haftası, bu durumun işaretini verdi.

    ALMANYA'DA MODA DEFİLESİ

    Moda tasarımcısı Anja Gockel'in dizayn ettiği kıyafetler, mankenlerin üzerinde görücüye çıkarıldı.

    Koronavirüs salgını, modayı da etkiledi #2

    2021 YAZ KOLEKSİYONU TANITILDI

    2021 yaz koleksiyonunun kreasyonları beğeniye sunuldu. Maskelerin kıyafetlerle uyumu gözlerden kaçmadı.

    Etkinlikte, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

    Koronavirüs salgını, modayı da etkiledi #3

    BELARUSLU MODELLER, YENİ TASARIMLARI GİYDİ

    Belarus'ta da benzer bir etkinlik düzenlendi. Ülkedeki çeşitli tasarımcılar tarafından oluşturulan kıyafetler, Fashion Mill adlı etkinlikte beğeniye sunuldu.

    Salgının, moda üzerindeki izleri görülürken, birbirinden ilginç tasarımlar dikkat çekti.

    Koronavirüs salgını, modayı da etkiledi #4

    Koronavirüs salgını, modayı da etkiledi #5

    Koronavirüs salgını, modayı da etkiledi #6

    Koronavirüs salgını, modayı da etkiledi #7

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