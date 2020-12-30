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Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1 milyon 800 bini geçti

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1 milyon 800 bini geçti

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 800 bin 114'e, vaka sayısı 82 milyon 477 bin 251'e ulaştı.