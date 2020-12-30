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Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1 milyon 800 bini geçti
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 800 bin 114'e, vaka sayısı 82 milyon 477 bin 251'e ulaştı.
- AA & Ensonhaber
- 30.12.2020 - 17:38
- Güncelleme : 30.12.2020 - 17:58
Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayıldığı belirtilen koronavirüs salgını, can almaya devam ediyor.
Worldometers internet sitesine göre, dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 1 milyon 800 bini aştı.
ÖLENLERİN SAYISI 1.8 MİLYONU GEÇTİ
Son veriler, 1 milyon 800 bin 114 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiğini söylüyor. Virüs kaynaklı vaka sayısı 82 milyon 477 bin 251'e çıktı.
58 milyon 504 bin 908 kişi ise virüsü yenmeyi başararak sağlığına kavuştu.
SALGININ MERKEZİ ABD
ABD, salgının merkez üssü konumunda bulunuyor. Ülkede vaka sayısı 20 milyona yaklaşırken, 346 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.
Bu ülkeyi vaka sayıları açısından sırasıyla Hindistan, Brezilya ve Rusya izliyor.