Koronavirüsün sızdırıldığı söylentilerine ABD'nin engel olduğu iddia edildi

Virüsün manipüle edildiğini söyleyen İngiliz bilim insanının, Amerikalı meslektaşları tarafından uyarıldığı öne sürüldü.

Çin, koronavirüs salgını nedeniyle dünya gündemindeki sıcaklığını koruyor.

Uluslararası bazı araştırmacılar, virüsün Vuhan kentindeki bir laboratuvardan sızdığını düşünüyor.

"ÇİN'E ZARAR VEREBİLECEĞİ İÇİN..."

Ancak İngiliz basınında yer alan haberde, bu şekilde görüşe sahip olan önde gelen Batılı uzmanların, "Çinli bilim insanlarına zarar verebileceği için susturulduğunu" yazdı.

Mail'in aktardığına göre, daha önce Oxford Üniversitesi'nde görev yapan İngiliz tıp araştırmacısı Jeremy Farrar, söz konusu teoriyi "komplo" olarak nitelendirmişti.

VİRÜSÜN İNSAN YAPIMI OLMA İHTİMALİ

Ancak Şubat 2020 tarihine ilişkin ortaya çıkan bir e-postada, virüsün insan yapımı olduğuna dair ihtimal olduğunu söyledi.

O dönemde İngiltere hükümetine danışmanlık yapan Farray, virüsün "yanlışlıkla salıverilme" ihtimalinin yüzde 70 düzeylerinde olduğunu kaydetti.

"MANİPÜLASYON İDDİALARI BASTIRILDI"

Amerikalı sağlık uzmanları Anthony Fauci ve Francis Collins'e gönderdiği e-postada Farray, koronavirüsün laboratuvardaki Sars benzeri bir virüsten evrimleşmiş olmasının mümkün olduğunu aktardı.

Ancak İngiliz bilim insanının, virüsün kökenleri hakkında daha fazla tartışmanın "uluslararası uyuma" zarar verebileceği konusunda ABD'deki meslektaşları tarafından uyarıldığı belirtildi.

"GEREKSİZ ZARARA NEDEN OLUR"

Virüs manipülasyon araştırmalarının "genel olarak bilime ve özel olarak Çin'de bilime gereksiz zarara neden olabileceği" öne sürüldü.

KORONAVİRÜSÜN KÜRESEL BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesinin verilerine göre, 317 milyondan fazla kişiye virüs bulaştı.

5,5 milyondan fazla can kaybı yaşanırken, virüse yakalanan 263 milyonu aşkın kişi sağlığına kavuştu.