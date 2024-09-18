Kral Charles evinin bahçesinde bar açtı Tahta çıktıktan sonra kansere yakalanan Kral 3'üncü Charles, Norfolk eyaletinde bulunan özel evi Sandringham House'un bahçesinde bar açarak, kendi içki markasının satışını yapmaya başladı.

Haber Merkezi

Kraliçe 2'nci Elizabeth'in ölümünün ardından yıllar sonra kral olma hayaline kavuşan Charles Philip Arthur George, tahta çıktıktan kısa süre sonra kansere yakalandı.

Dünya basını, Kral Charles'ın durumunun kötüye gittiğini iddia ederek, sarayda cenaze töreni hazırlıklarının başladığını öne sürdü.

Cenazesinin planlandığı iddia edilen Kral 3'üncü Charles'tan beklenmedik bir adım geldi.

EVİNİN BAHÇESİNE BAR AÇTI

Kral Charles, İngiltere'nin Norfolk eyaletinde bulunan özel evi Sandringham House’un bahçesine geçici bir 'cin barı' kurdu.

Barda, kralın kişisel markasına ait içkilerden yapılan özel kokteyllerin satışı yapılmaya başlandı.

Özellikle turistler tarafından rağbet gören barda, alkollü kokteyllerin fiyatı 6.50 sterlin, yani 293 TL'ye tekabül ediyor.

"AKŞAM YEMEĞİNDEN ÖNCE KOKTEYL İÇMEYİ SEVER"

Ölüm haberi beklenirken, beklenmedik bir hareketle herkesi şaşırtan Kral Charles için Kraliyet Yorumcusu Gordon Rayner, ilginç açıklamalarda bulundu.

Rayner, Kral Charles'ın her akşam yemekten önce bir adet alkollü kokteyl içmekten hoşlandığını söyledi.

Kral'ın en sevdiği içkinin ise, eşit miktarda cin ile dry vermuttan oluşan özel bir kokteyl olduğu açıklandı.