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Kral Charles havuçtan yapılmış flüt çaldı

Kral Charles havuçtan yapılmış flüt çaldı Kanser tedavisinden sonra ilk kez halka açık bir etkinliğe katılan Kral Charles, Windsor Kalesi’nde Londra Sebze Orkestrası ile bir araya gelerek havuçtan yapılmış bir flüt çaldı. Kral'ın çocuksu tavırları dikkatleri çekti.