İngiltere Kralı Charles, yine dikkat çeken bir olaya imza attı.
Kanser tedavisinin ardından Kraliyet görevine geri dönen Kral, Windsor Kalesi’nde Londra Sebze Orkestrası ile bir araya geldi.
El yapımı yerel sebzelerden yapılmış enstrümanlar kullanan İngiltere'deki tek topluluk olmakla övünen orkestra, Kral Charles'a da bir enstrüman uzattı.
HAVUÇTAN YAPILMIŞ FLÜT ÇALDI
Patates, biber ve şalgam gibi meyveleri oyarak çalgı yapan orkestranın şefi, havuçtan yapılmış flütü, Kral'a çaldırdı.
Bir çocuk şarkısı olan "Twinkle twinkle little star" şarkısını çalan Kral, performansı esnasında çocuksu tavırlarıyla dikkat çekti.
HAVUCU EVİNE GÖTÜRECEK
Yaklaşık 350 misafirin önünde havuçla performans sergileyen Kral Charles, "Bu sesi çıkarmanın bu kadar eğlenceli olduğunu bilmiyordum." dedi.
Gösterinin ardından Kral, kalabalığa havucu evine götüreceğini söyledi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış