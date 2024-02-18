Kral Charles'a kanser teşhisi konuldu: ABD'deki oğlundan ilk açıklama geldi Kanser teşhis haberinin ardından babasının yanına giden Prens Harry, Kral'ın sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu.

ensonhaber.com

İngiltere Kraliyet'i şu sıralar zor günler geçiriyor...

Kral Charles'a kanser teşhisi konmasının ardından, tedavi süreci de başladı.

Kral'ın tedavi sürecine girmesinin ardından eşi Meghan Markle ile ABD'ye yerleşen Prens Harry, babasını görmeye geldi.

Buckingham Sarayı yakınlarındaki Clarence House Sarayı'nda babası Kral Charles'la görüşen Prens Harry'nin ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

"Uçağa atlayıp geldim"

Prens Harry, ABD'de yayınlanan Good Morning America adlı programda babasıyla bir araya gelmesi hakkında konuştu.

Prens "Ailemi çok seviyorum. Uçağa atlayıp babamın yanına gidebildiğim ve onunla zaman geçirebildiğim için çok mutluyum" dedi.

Sunucunun bu tür hastalıkların ailelerde birleştici bir etkisi olduğu söylemesi üzerine Prens Harry "Bence her türlü hastalık veya rahatsızlık aileleri bir araya getirir" dedi.

Babasının sağlık durumu sorulan Prens ise cevap verme konusunda çekimser davrandı ve "Bu benim ile onun arasında" dedi.

Babasını tekrar ziyaret etmeyi planladığını belirten Prens "İngiltere'ye tekrar gitme planlarım var, olabildiğince aile görmeye çalışacağım" dedi.