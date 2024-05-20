Kral Charles'ın kırmızı portresini yapan sanatçıdan açıklama İngiltere Kralı Charles'ın Tahta çıktıktan sonraki ilk resmi portresinde kırmızı renklerin hakimiyeti tartışma yaratırken, açıklama yapan sanatçı Jonathan Yeo "Kırmızının gerçekten dikkat dağıtacağını düşündüm" dedi.

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İngiltere'de Kral Charles'ın taç giydikten sonra yapılan ilk portresi tanıtıldı..

Kırmızı renklerin hakim olduğu portrede Kral Charles, Galler Muhafızları askeri birliğinin üniformasını giymiş ve omzunun hemen üzerinde bir kelebekle tasvir edildi.

Ancak portrenin tamamının kırmızı olması ülkede tartışmalara neden oldu.

Konuyla ilgili Kral'ı resmeden sanatçı Jonathan Yeo'dan açıklama geldi.

"Bir resim üzerinde ne yaparsanız yapın, anlattığınız hikayenin ne kadar açık olduğunu düşünürseniz düşünün, birileri ondan başka bir anlam çıkaracaktır" diyen Yeoh, portrede neden bu kadar çok kırmızı kullanmayı seçtiğinden de bahsetti.

"Kırmızının gerçekten dikkat dağıtacağını düşündüm"

Sunday Times'a konuşan Yeo, Kral'ın parlak renkli üniformasını tonlamak istediğini ve sadece üniformanın kırmızı kalması yerine tüm tabloyu kıpkırmızı yapmayı tercih ettiğini belirtti.

Sanatçı, "Kırmızının gerçekten dikkat dağıtacağını düşündüm" ifadelerini kullandı.

"Sadece bu rengi beğendim"

Yeo, sözlerine şöyle devam etti:

Bunun psikolojik bir arka planı da olabilir. Çünkü bu resmi yaparken Mart 2023'te kalp krizi geçirdim. Ama kesinlikle bunların hiçbirinin bilincinde değildim. Sadece bu rengi beğendim.

"Madalyalar üzerinde daha uzun zaman harcadım"

Kral'ın madalyalarını ve üniformasını çizerken zorlandığını da açıklayan Yeo, şunları söyledi:

Muhtemelen madalyalar üzerinde yüzden daha uzun zaman harcadım çünkü başladığımda yüzü nasıl yapmak istediğimi biliyordum. Madalyaları resmettikçe ilk gördüğünüz şey o oluyordu çünkü çok parlaklardı.



Bununla ilgili olmasını istemedim ama orada bir yerde olmaları gerekiyordu. Onları ekliyordum sonra çok fazla geliyordu ve siliyordum. Bu bir ekleme çıkarma süreciydi.

14 Haziran'a kadar sergilenecek

Portre, 16 Mayıs'tan 14 Haziran'a kadar Londra'daki Philip Mould Gallery'de bir ay boyunca halkın ziyaretine açık olacak.