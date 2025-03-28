Kral Charles'ın kullandığı kanser ilaçları yan etki yaptı

AA

2024 yılı İngiltere Kralı Charles için bir hayli zor geçti.

Kansere yakalandığını öğrenen Charles, tedavisi süreci boyunca ise mesaisini aksatmadı.

Ancak dün gelen son dakika bilgisine göre Kral, hastaneye kaldırıldı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Planlanan ve süregelen kanser tedavisinin ardından Kral, hastanede kısa bir süre gözlem altında tutulmasını gerektiren geçici yan etkiler yaşadı. Bu nedenle majestelerinin öğleden sonraki programları ertelendi." ifadesi kullanıldı.

PROGRAMLARI YENİDEN PLANLANACAK

Kral Charles'ın hastaneden ayrılarak Clarence House Sarayı'na döndüğü belirtilen açıklamada, tıbbi tavsiyeler doğrultusunda tedbir amaçlı olarak Kral'ın yarınki programının yeniden planlanacağı bildirildi.

PROSTAT TEDAVİSİ SIRASINDA KANSER TEŞHİSİ

Kral Charles'ın Ocak 2024'te prostat büyümesi nedeniyle tedavi olacağı açıklanmış, 26 Ocak'ta hastaneye yatan Kral, 29 Ocak'ta taburcu edilmişti.

Buckingham Sarayından 5 Şubat'ta yapılan açıklamada, tedavi sırasında fark edilen endişe verici bir durum dolayısıyla yapılan testler sonucu Kral Charles'a kanser teşhisi konulduğu kaydedilmişti.

Tedaviye başlandığı ve Kral'ın prostat kanseri olmadığı belirtilen açıklamada, kanserin türü ya da evresine ilişkin bilgi verilmemişti.