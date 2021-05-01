Kraliçe Elizabeth, güven mektuplarını online aldı

Yeni büyükelçiler ile online görüşen İngiltere Kraliçesi Elizabeth, güven mektuplarını video konferansla kabul etti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, hayatı olduğu kadar gelenekleri de değiştirdi.

Uluslararası birçok konferans ve toplantı ertelendi, zorunlu olanlar uzaktan görüntülü bağlantı şeklinde gerçekleşti.

Yapılması en elzem olan işler bile, yerini teknolojiye bıraktı.

GÜVEN MEKTUPLARINI VİDEO KONFERANSLA KABUL ETTİ

Yaş ve sağlık durumunu düşünen İngiltere Kraliçesi Elizabeth de, bu teknolojiye ayak uydurmak zorunda kaldı.

Yakın temas gerektiren görüşmelerden kaçınan Kraliçe, büyükelçilerle online görüştü.

Windsor Kalesi’nde bulunan Kraliçe Elizabeth, Moritanya, Fildişi Sahili, Letonya ve Slovenya'nın yeni büyükelçilerinin güven mektuplarını video konferansla kabul etti.