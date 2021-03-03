Kraliçe Elizabeth, koronavirüs nedeniyle eşi Prens Philip'i ziyaret edemiyor

Enfeksiyon tedavisi gören Prens Philip'in eşi tarafından görülmesine salgın nedeniyle izin verilmiyor.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, başkent Londra'da yaklaşık iki haftadır enfeksiyon tedavisi gördüğü hastaneden başka bir hastaneye nakledilmişti.

99 yaşındaki Prens Philip'in St. Bartholomew's Hastanesi'nde devam edilen tedaviye yanıt verdiği kaydedildi.

EŞİNİ GÖRMESİNE KORONA ENGELİ

Edinburgh Dükü'nün eşi Kraliçe Elizabeth'in ise koronavirüs salgını nedeniyle eşini hastanede ziyaret etmesine izin verilmiyor.

İngiliz basını, Kraliçe'nin muhtemelen eşini hastaneden ayrılana kadar göremeyeceğini yazdı.

ÜÇ HAFTA AYRI KALACAK

King Edward VII Hastanesi'ndeyken eşini ziyaret edemeyen 2'nci Elizabeth'in, bununla birlikte hastaneye gidişinin personel üzerinde "gereksiz baskı" oluşturduğunu bildiği aktarıldı.

İngiliz kraliçenin, 73 yıllık eşinden en az 3 hafta ayrı kalacağı belirtiliyor. Ancak Kraliçe, eşinin sağlık durumu hakkında düzenli olarak bilgilendiriliyor.

Prens Philip'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Hastanede bir aile üyesinin olmasının üzücü olduğunu anlıyoruz. Endişeleri gidermek için akraba ve arkadaşlarıyla yakın bir şekilde çalışıyoruz." denildi.