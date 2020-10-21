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    Kraliçe Elizabeth, yatılı temizlik personeli arıyor

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için yatılı kalabilecek bir temizlikçi aranıyor. Maaş ise 19 bin pound yani yaklaşık 200 bin lira olarak belirlendi.
    • AA
    • 21.10.2020 - 11:39
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    Kraliçe Elizabeth, yatılı temizlik personeli arıyor

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, yatılı kalabilecek bir temizlik personeli aradığını duyurdu.

    Windsor Kalesi’nde kalacak olan yeni temizlikçinin başlangıç maaşı 19 bin 140 pound (yaklaşık 200 bin lira) olarak açıklandı.

    Personelin iş başvuruları Kraliyet Ailesi'nin internet sitesinden alınmaya başladı.

    Kraliçe Elizabeth, yatılı temizlik personeli arıyor #1

    KORONAVİRÜS ETKİNLİKLERİNİ TEK TEK İPTAL ETTİRDİ

    Kraliçe, koronavirüs salgını başlayınca, yılın geri kalanında Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi'nde gerçekleştireceği tüm önemli etkinlikleri iptal etmek zorunda kalmıştı.

    Geçtiğimiz nisan ayında 94’üncü yaşını kutlayan Kraliçe Elizabeth'in doğum günü kutlamaları da virüs gölgesinde gerçekleşmiş ve 1895'ten beri ilk kez Kraliçe'nin doğum günü kutlaması Buckingham Sarayı'nda değil Windsor Kalesi'nde yapılmıştı.

    Kraliçe Elizabeth, yatılı temizlik personeli arıyor #2

    KÜÇÜK ÇAPLI RESMİ GEÇİT

    Karantinadaki Kraliçe'nin ayağına götürülen resmi geçit küçük çaplı oluşuyla da tarihe geçmişti.

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