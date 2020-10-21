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Kraliçe Elizabeth, yatılı temizlik personeli arıyor

Kraliçe Elizabeth, yatılı temizlik personeli arıyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için yatılı kalabilecek bir temizlikçi aranıyor. Maaş ise 19 bin pound yani yaklaşık 200 bin lira olarak belirlendi.