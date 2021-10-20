Kraliçe Elizabeth 'yılın yaşlısı' ödülünü reddetti

Kraliçe Elizabeth, bir dergi tarafından verilen 'yılın yaşlısı' ödülünü, insanın hissettiği yaşta olduğuna inandığını belirterek geri çevirdi.

İngiltere'de "The Oldie" dergisi tarafından her yıl önemli yaşlı insanların başarılarını kutlamak için verilen "yılın yaşlısı" ödülü, bu yıl da sahibini buldu.

Ödül, 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'e layık görüldü.

ÖDÜLÜ KABUL ETMEDİ

Ancak Elizabeth, ödülü reddetti.

"İNSAN HİSSETTİĞİ YAŞTADIR"

Kraliçenin Özel Sekreter Yardımcısı Tom Laing-Baker tarafından dergiye gönderilen mektupta, "Majesteleri insanın hissettiği yaşta olduğuna inanıyor. Bu nedenle ödülü kabul edebilmek için ilgili kriterleri karşıladığını düşünmüyor ve daha değerli bir alıcı bulacağınızı umuyor." ifadeleri kullanıldı.

2011 YILINDA PRENS PHILIP'E VERİLDİ

Öte yandan Kraliçe Elizabeth'in nisan ayında hayatını kaybeden eşi Prens Philip, söz konusu ödülü 2011 yılında 90 yaşındayken almıştı.