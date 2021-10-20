Kraliçe Elizabeth'e doktorlardan dinlenme önerisi

Doktorlar, İngiliz kraliçeye istirahat etmesi konusunda tavsiyede bulundu. Gelişmenin ardından Kuzey İrlanda ziyareti iptal edildi.

Geçen hafta iki kez bastonla görüntülenen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e, doktorlar dinlenme tavsiyesinde bulundu.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kraliçe'nin birkaç gün dinlenmek için doktorların tavsiyesini "isteksizce" kabul ettiği belirtildi.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"

Açıklamada, "Majestelerinin morali yerinde bugün ve yarın bir dizi görev üstleneceği Kuzey İrlanda'yı ziyaret edemeyeceği için hayal kırıklığına uğradı. Kraliçe, Kuzey İrlanda halkına en içten iyi dileklerini gönderiyor ve gelecekte ziyaret etmeyi dört gözle bekliyor." ifadelerine yer verildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, 95 yaşındaki Kraliçe'nin kararının koronavirüs ile ilgili olmadığına yer verildi.

BASTONLA GÖRÜNTÜLENDİ

95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 12 Ekim Salı günü Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'ndeki bir ayinde bastonla görülmesinin ardından 14 Ekim Perşembe günü, Galler Parlamentosu'nun açılış töreninde de bastonla halk içine çıkmıştı.

Cardiff'teki Galler Parlamentosu önünde arabasından inerken kendisine baston verilen Kraliçe, açılış öncesi parlamento ileri gelenleriyle tanıştığı lobi alanına da asansörle çıkmıştı.